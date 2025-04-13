Lyon deplasmanda üç golle üç puanı aldı!

Fransa Ligue 1'in 29. hafta maçında Lyon, deplasmanda AJ Auxerre'yi 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon deplasmanda üç golle üç puanı aldı!
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13 Nisan 2025 23:43
Fransa Ligue 1'in 29. hafta maçında Lyon, AJ Auxerre'ye konuk oldu.

Deschamps Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon, 3-1 kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada penaltıdan Georges Mikautadze, 62. dakikada Ryan Cherki ve 84. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.

AJ Auxerre'nin tek golünü ise 77. dakikada Lassine Sinayoko attı.

Bu galibiyetin ardından Lyon, puanını 51 yaptı. AJ Auxerre, 38 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, St. Etienne deplasmanına gidecek. AJ Auxerre, Lille'e konuk olacak.
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