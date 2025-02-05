Lyon'dan Galatasaray'ın teklifine ret

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek hamlesi için Olimpik Lyon'un kapısını çaldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
LYON TEKLİFİ REDDETTİ
L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, 32 yaşındaki sağ bek Clinton Mata için Olimpik Lyon'a 5 milyon euro önerdi. Lyon bu teklifi geri çevirdi.
LYON'UN TAVRI NET
Haberde, Lyon yöneticilerinin Mata'nın yerine bir oyuncu bulmadan Mata'yı satmayı düşünmediklerini net bir şekilde Galatasaray'a ilettiği kaydedildi.
Lyon ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Angolalı oyuncu, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 3 asistlik performans gösterdi.
LYON TEKLİFİ REDDETTİ
L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, 32 yaşındaki sağ bek Clinton Mata için Olimpik Lyon'a 5 milyon euro önerdi. Lyon bu teklifi geri çevirdi.
LYON'UN TAVRI NET
Haberde, Lyon yöneticilerinin Mata'nın yerine bir oyuncu bulmadan Mata'yı satmayı düşünmediklerini net bir şekilde Galatasaray'a ilettiği kaydedildi.
Lyon ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Angolalı oyuncu, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 3 asistlik performans gösterdi.