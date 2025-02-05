Lyon'dan Galatasaray'ın teklifine ret

Galatasaray, Clinton Mata için Olimpik Lyon'a 5 milyon euro önerdi. Lyon bu teklifi geri çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lyon'dan Galatasaray'ın teklifine ret
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05 Şubat 2025 18:49
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek hamlesi için Olimpik Lyon'un kapısını çaldı.

LYON TEKLİFİ REDDETTİ

L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, 32 yaşındaki sağ bek Clinton Mata için Olimpik Lyon'a 5 milyon euro önerdi. Lyon bu teklifi geri çevirdi.

LYON'UN TAVRI NET

Haberde, Lyon yöneticilerinin Mata'nın yerine bir oyuncu bulmadan Mata'yı satmayı düşünmediklerini net bir şekilde Galatasaray'a ilettiği kaydedildi.

Lyon ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Angolalı oyuncu, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 3 asistlik performans gösterdi.



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