Fransa Ligue 1 açılış maçlarında Pierre Sage yönetimindeki Lyon, deplasmanda Julien Stephan yönetimindeki Rennes'e 3-0 mağlup oldu.



Roazhon Park oynana maçta hakem Benoit Millot, düdük çaldı.



Rennes takımında milli oyuncumuz Doğan Alemdar sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.



Bir diğer milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım ise geniş kadroda yer bulamadı.



Ev sahibi takım 19.dakikada Benjamin Bourigeaud ile golü buldu. Ardından 21. dakikada Amine Gouiri ile skoru 2-0'a getirdi. 90+1'de Henrik Meister'in attığı gol ise sonucu belirledi.



Ligue 1 ikinci hafta maçlarında Olympique Lyon 24 Ağustos Cumartesi tarihinde evinde Monaco'yu ağırlayacak. Rennes ise 25 Ağustos Pazar günü Strasbourg deplasmanına gidecek.





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