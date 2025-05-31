31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
5-0
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
0-0DA
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-0
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
2-1
01 Haziran
Atletico GO-Goias
1-145'
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'ni 2. kez kazandı!

PSG teknik direktörü Luis Enrique, teknik adamlık kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

calendar 31 Mayıs 2025 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'ni 2. kez kazandı!
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Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu. PSG teknik direktörü Luis Enrique, bu şampiyonluk ile birlikte kariyerindeki 2. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

2015'DE BARCELONA İLE KAZANMIŞTI

İspanyol teknik adam, ilk Şampiyonlar Ligi kupasını 2015 yılında Barcelona başında kazanmıştı. Finalde bir başka İtalya ekibi Juventus'u 3-1 mağlup eden deneyimli teknik adam, bu başarısını 10 yıl aradan sonra yeniden tekrarladı.
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