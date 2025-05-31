Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'ni 2. kez kazandı!

Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter'i 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu. PSG teknik direktörü Luis Enrique, bu şampiyonluk ile birlikte kariyerindeki 2. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.



2015'DE BARCELONA İLE KAZANMIŞTI



İspanyol teknik adam, ilk Şampiyonlar Ligi kupasını 2015 yılında Barcelona başında kazanmıştı. Finalde bir başka İtalya ekibi Juventus'u 3-1 mağlup eden deneyimli teknik adam, bu başarısını 10 yıl aradan sonra yeniden tekrarladı.