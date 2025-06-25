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Lucumi için Galatasaray'dan servet istediler!

Galatasaray'ın ilgilendiği Bologna forması giyen Jhon Lucumi için kulübünün talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

calendar 25 Haziran 2025 09:06
Fotoğraf: Imago
Lucumi için Galatasaray'dan servet istediler!
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Galatasaray'ın stoper listesinde başı çeken isimlerden Jhon Lucumi transferinde, İtalyan kulübü Bologna'dan beklenmedik bir talep geldi.

ABARTILI BULUNDU

Kolombiyalı 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmasına rağmen, Bologna'nın 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini talep etmesi, Galatasaray camiasında abartılı bulundu.

GALATASARAY AĞIRDAN ALACAK

Bu astronomik fiyat beklentisi nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, Lucumi transferinde işi ağırdan almayı planlıyor. Galatasaray yönetimi, transfer stratejisini bu yeni gelişme doğrultusunda gözden geçirecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Kolombiyalı stoper, 1 gol, 1 asist kaydetti. 


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