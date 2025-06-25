Galatasaray'ın stoper listesinde başı çeken isimlerden Jhon Lucumi transferinde, İtalyan kulübü Bologna'dan beklenmedik bir talep geldi.
ABARTILI BULUNDU
Kolombiyalı 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmasına rağmen, Bologna'nın 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini talep etmesi, Galatasaray camiasında abartılı bulundu.
GALATASARAY AĞIRDAN ALACAK
Bu astronomik fiyat beklentisi nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, Lucumi transferinde işi ağırdan almayı planlıyor. Galatasaray yönetimi, transfer stratejisini bu yeni gelişme doğrultusunda gözden geçirecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Kolombiyalı stoper, 1 gol, 1 asist kaydetti.
ABARTILI BULUNDU
Kolombiyalı 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmasına rağmen, Bologna'nın 28 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini talep etmesi, Galatasaray camiasında abartılı bulundu.
GALATASARAY AĞIRDAN ALACAK
Bu astronomik fiyat beklentisi nedeniyle Sarı-Kırmızılılar, Lucumi transferinde işi ağırdan almayı planlıyor. Galatasaray yönetimi, transfer stratejisini bu yeni gelişme doğrultusunda gözden geçirecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Kolombiyalı stoper, 1 gol, 1 asist kaydetti.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...