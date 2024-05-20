Liverpool yeni teknik direktörünü duyurdu

Liverpool, teknik direktörlük görevine Arne Slot'un getirildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool yeni teknik direktörünü duyurdu
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20 Mayıs 2024 19:06
Alman teknik adam Jürgen Klopp ile yollarını ayıran Liverpool yeni bir döneme başlıyor.

İngiliz devi, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'un takımın başına getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Hollandalı hocanın 1 Haziran tarihinde göreve başlayacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Feyenoord ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkma başarısı gösteren Slot, 32 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, 2.19 puan ortalaması yakaladı. 

Slot, bu sezon Feyenoord ile Hollanda Kupası'nı kazanırken, geçtiğimiz sezon da Feyenoord ile ligde şampiyon olmuştu.

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