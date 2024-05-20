Liverpool yeni teknik direktörünü duyurdu

Alman teknik adam Jürgen Klopp ile yollarını ayıran Liverpool yeni bir döneme başlıyor.



İngiliz devi, Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot'un takımın başına getirildiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Hollandalı hocanın 1 Haziran tarihinde göreve başlayacağı belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Feyenoord ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkma başarısı gösteren Slot, 32 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, 2.19 puan ortalaması yakaladı.



Slot, bu sezon Feyenoord ile Hollanda Kupası'nı kazanırken, geçtiğimiz sezon da Feyenoord ile ligde şampiyon olmuştu.





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