Liverpool - Manchester City maçı Bilyoner'de!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya gelecek.
Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 18.45'te başlayacak ve maçı Michael Oliver yönetecek.
Tıkla ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleye Bilyoner'de canlı oynama fırsatını kaçırma.
TAKIMLARDA SON DURUM
Premier Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'ini kazanan Liverpool, 63 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Jürgen Klopp'un ekibi bu sezon geride kalan 27 haftada 19 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Pep Guardiola'nın Manchester City'si ise 62 puanla Liverpool'un hemen arkasında zirve yarışını sürdürüyor. Guardiola'nın ekibi, 27 maçta 19 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
İKİ EFSANENİN SON KARŞILAŞMASI
Liverpool'da sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Alman teknik adam Jürgen Klopp ile Manchester City'nin başarılı çalıştırıcısı Pep Guardiola son kez takımlarının başında karşı karşıya gelecek.
Daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in başında oldukları dönemde de karşıya gelen Klopp ile Guardiola arasında oynanan 29 maçın 11'ini Jürgen Klopp kazanırken, Pep Guardiola 10 kez galip geldi. 8 maç ise beraberlik ile sona erdi.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool XI: Kelleher, Bradley, Joe Gomez, van Dijk, Robertson, Endo, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Diaz, Nunez.
Manchester City XI: Ederson, Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, Stones, Rodri, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Julian Alvarez, Erling Haaland.
Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 18.45'te başlayacak ve maçı Michael Oliver yönetecek.
Tıkla ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleye Bilyoner'de canlı oynama fırsatını kaçırma.
TAKIMLARDA SON DURUM
Premier Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'ini kazanan Liverpool, 63 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Jürgen Klopp'un ekibi bu sezon geride kalan 27 haftada 19 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Pep Guardiola'nın Manchester City'si ise 62 puanla Liverpool'un hemen arkasında zirve yarışını sürdürüyor. Guardiola'nın ekibi, 27 maçta 19 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
İKİ EFSANENİN SON KARŞILAŞMASI
Liverpool'da sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Alman teknik adam Jürgen Klopp ile Manchester City'nin başarılı çalıştırıcısı Pep Guardiola son kez takımlarının başında karşı karşıya gelecek.
Daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in başında oldukları dönemde de karşıya gelen Klopp ile Guardiola arasında oynanan 29 maçın 11'ini Jürgen Klopp kazanırken, Pep Guardiola 10 kez galip geldi. 8 maç ise beraberlik ile sona erdi.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool XI: Kelleher, Bradley, Joe Gomez, van Dijk, Robertson, Endo, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Diaz, Nunez.
Manchester City XI: Ederson, Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, Stones, Rodri, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Julian Alvarez, Erling Haaland.
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