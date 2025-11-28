28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Liverpool için şaşırtan Klopp iddiası

Performans düşüşü sonrası Arne Slot üzerindeki baskı artarken, İngiltere'de en çok konuşulan konu ise Jürgen Klopp'un olası geri dönüşü.

calendar 28 Kasım 2025 15:18 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 15:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool için şaşırtan Klopp iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Liverpool'da işler karışıyor. Arne Slot üzerindeki baskı her geçen gün artarken, tecrübeli teknik adamın West Ham maçında kulübede olacak olması bile yönetimdeki soru işaretlerini azaltmıyor.
 
Son haftalarda takımın düşen performansı, özellikle Mohamed Salah ve Virgil van Dijk gibi kilit isimlerin ciddi form sorunları, kulüpte bir kriz havası yarattı.
 
Takımın oyunu dağınık, tutarsız ve kontrolsüz görünürken, İngiliz basını teknik direktör konusunda "alternatifsizlik" yaşandığını yazıyor. Piyasada güçlü bir adayın olmaması, belirsizliği daha da artırıyor.
 
HAMANN'DAN ÇOK SERT SÖZLER
 
Liverpool'un eski oyuncularından ve kulüple güçlü bağı bulunan Didi Hamann, Sky'daki köşe yazısında hem takıma hem de Arne Slot'a çok ağır eleştiriler yöneltti. Hamann, "Arne Slot takım üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetti. Liverpool parçalarına ayrılıyor, herkes kafasına göre oynuyor. Salah'ın PSV'nin ikinci golündeki davranışı bunun en büyük göstergesi," dedi.
 
Hamann'a göre Premier Lig'deki ilk dört hedefi ciddi tehlikede:
 
"Liverpool'un ilk dörde girmesi çok zor. Bu sorunların kısa sürede çözülmesi imkânsıza yakın. Durum o kadar karışık ki kulüp içinde teknik direktör tartışmasının başlamaması mümkün değil."
 
JÜRGEN KLOPP İHTİMALİ
 
Hamann, Slot'ın görevden ayrılmasının yakın olduğunu savunurken, yerine gelebilecek en sürpriz ismin adını verdi: Jürgen Klopp.
 
"Liverpool'un muhtemelen alternatif teknik direktörlerle temas kurduğunu düşünüyorum. Klopp'la da konuşmuş olmaları şaşırtıcı olmaz. Geri dönüşünün ihtimalini bilmiyorum ama gerçekleşirse on yılın hikayesi olur," ifadelerini kullandı.
 
Arne Slot üzerindeki baskı büyürken, Liverpool'un geleceği ve olası bir Klopp dönüşü İngiltere'de futbol gündeminin merkezine oturdu.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.