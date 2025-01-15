Liverpool, Darwin Nunez İçin gelen dev teklifi reddetti

Liverpool, Uruguaylı forvet Darwin Nunez için Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'den gelen 70 milyon sterlinlik dev teklifi reddetti.



2022'de Benfica'dan transfer edilen Nunez, Ada'da zorlu bir dönem geçirirken, geleceği etrafında yoğun spekülasyonlar oluştu.



Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta sadece dört gol ve dört asist kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, Liverpool formasıyla toplamda 122 maçta 37 gol atıp 21 asist yaptı.



MILAN İLGİSİ



Ocak transfer döneminin açılmasıyla Nunez'in Milan ile de anıldığı bildirildi.



İtalyan ekibinin, oyuncuyu önce altı aylık kiralık olarak kadrosuna katıp ardından 41.5 milyon sterlin karşılığında satın alma planı yaptığı iddia edilmişti. Ancak Daily Mail'e göre, Liverpool'a resmi bir teklif gelmedi.



70 MİLYON REDDEDİLDİ



Anfield Watch'un haberine göre, Suudi Arabistan Pro Ligi lideri Al-Hilal, Nunez için 70 milyon sterlinlik bir teklif sundu.



Bu teklif Liverpool tarafından geri çevrildi. Al-Hilal'in baş antrenörü Jorge Jesus'un Neymar için bir alternatif aradığı ve hücum hattını güçlendirmek istediği belirtildi.



85 MİLYON İSTENİYOR



Liverpool'un oyuncuyu satmak için 85 milyon sterlin talep ettiği belirtildi.



