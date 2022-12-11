Lincoln Henrique: 'Kazanmak öz güven veriyor'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, gerçekleştirdikleri kampın eksik noktalarını görmeleri açısından çok iyi geçtiğini söyledi.



24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerin Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kampta İtalya Serie A takımlarından US Salernitana ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Kampın kendileri için çok iyi tamamlandığını anlatan Lincoln Henrique, "Kampımız iyi geçti. Bizim için önemliydi. İyi olduğumuz noktaları görmemiz ve kötü olduğumuz şeyleri en iyi şekilde analiz ederek düzeltebilmemiz için önemliydi. Burada oynamış olduğumuz hazırlık maçlarını da kazandık. Kazanmak her zaman güzeldir. Bize öz güven veriyor. Bizim için önemli bir kamptı." diye konuştu.



Lincoln Henrique, teknik direktör Jorge Jesus'un kendisini birçok pozisyonda değerlendirmesiyle ilgili bir soruya ise "Bugün futbolda çok yönlü olmanız gerekiyor. Çünkü futbol çok yönlü bir oyun. Birden fazla pozisyonda gerekiyorsa farklı pozisyonda oynayabilmeniz gerekiyor. Bende de bu var. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım hocamın benden neler istediğini anlıyorum. Takımımızda sadece ben değil, başka çok yönlü oyuncular da var. Bu durumda günün sonunda kazanan Fenerbahçe oluyor." yanıtını verdi.





