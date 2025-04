Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, Indiana Pacers ile oynanan playoff serisinin dördüncü maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.



Karşılaşmanın ilk yarısında hücum ribaundu almaya çalışırken hiçbir temas olmadan sakatlanan Lillard, saha kenarına takım arkadaşları ve sağlık ekibi eşliğinde taşındı ve oyuna geri dönemedi. NBA muhabiri Chris Haynes'in aktardığına göre, Bucks cephesinde Lillard'ın sol aşil tendonunda yırtık olmasından ciddi şekilde endişe ediliyor.



Bucks başantrenörü Doc Rivers, maç sonu basın toplantısında Lillard'ın durumu hakkında karamsar konuştu:



"Açık konuşmak gerekirse, alt bacak bölgesi ve pek umut verici görünmüyor," dedi Rivers, The Athletic'ten Eric Nehm'e.



34 yaşındaki yıldız oyuncu, normal sezonun son 14 maçını ve Pacers serisinin ilk karşılaşmasını sağ baldırındaki derin ven trombozu (DVT) nedeniyle kaçırmıştı. Kan inceltici tedavisi sonrası Playoff ikinci maçında sahalara dönmüştü.



Rivers, Associated Press'ten Tim Reynolds'a yaptığı açıklamada Lillard için şunları söyledi:



"O an durumu hemen anladım. Takımı için geri dönmeye çalıştı. Gerçekten onun adına çok üzgünüm."



Lillard, Playofflarda çıktığı iki maçta ortalama 10.5 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma istatistikleri üretti.



Tecrübeli koç sözlerine şöyle devam etti:



"Önce kan pıhtısı, şimdi bu Gerçekten çok ağır bir süreç. Sadece sahadaki oyunuyla değil, takım arkadaşlığı ve babalığıyla da harika bir insan. Bunu hak etmiyor."



Damian Lillard, NBA kariyerinde 13 sezonda 25.1 sayı, 6.7 asist, 4.3 ribaund ve 1 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.