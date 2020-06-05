Lewandowski için benzetme; 'O bir hayvan'

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in İspanyol savunma oyuncusu Javi Martinez, takımın teknik direktörü ve golcü oyuncu Robert Lewandowski için açıklamalarda bulundu.
Lewandowski için ilginç bir benzetmede bulunan Javi Martinez, "Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. O bir hayvan, dünyanın en iyi 9 numarası. Kimmich ise doğuştan lider. Henüz değil ama ileride bir efsane olacak" dedi.
Bayern Münih Teknik Direktörü Hans-Dieter Flick için konuşan İspanyol yıldız, "Flick yıllardır Löw ile çalışıyordu, ondan çok şey öğrendi. Şimdi biz de Alman milli takımına benzer bir şekilde oynuyoruz. Karakteri Bayern için ideal, bana Vicente del Bosque'yi hatırlatıyor. Futbolcusunu seven, gruba nasıl liderlik edileceğini bilen biri" ifadelerini kullandı.
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Lewandowski için ilginç bir benzetmede bulunan Javi Martinez, "Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. O bir hayvan, dünyanın en iyi 9 numarası. Kimmich ise doğuştan lider. Henüz değil ama ileride bir efsane olacak" dedi.
Bayern Münih Teknik Direktörü Hans-Dieter Flick için konuşan İspanyol yıldız, "Flick yıllardır Löw ile çalışıyordu, ondan çok şey öğrendi. Şimdi biz de Alman milli takımına benzer bir şekilde oynuyoruz. Karakteri Bayern için ideal, bana Vicente del Bosque'yi hatırlatıyor. Futbolcusunu seven, gruba nasıl liderlik edileceğini bilen biri" ifadelerini kullandı.
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