Leverkusen Nice'i yarış dışına itti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında Fransız temsilcisi Nice ile Alman ekibi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.



Allianz Riviera'da oynanan maçı Leverkusen 3-2 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Maçta gol perdesini açan isim Leverkusen adına 22. dakikada Diaby olurken 26. dakikada Kamara ile Nice eşitliği sağladı. 32. dakikaya gelindiğinde Amiri'nin asistinde Dragovic golünü attı ve ilk yarı 2-1 Leverkusen üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıya hızlı başlayan Nice, 46'da Ndoye il eşitliği sağlarken 51. dakikada Baumgartlinger Leverkusen'i yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelede üç puanı alan Bayer Leverkusen oldu.



Leverkusen'de Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay 87 dakika sahada kalırken Cem Tuna Türkmen ile Emrehan Gedikli 68. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Leverkusen 12 puana yükselerek liderlik mücadelesini sürdürdü ve Slavia Prag'la birlikte üst tura çıkmayı garantiledi. Nice ise 3 puanda kalarak elenmekten kurtulamadı.



