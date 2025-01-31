Leverkusen, Hermoso'yu kadrosuna kattı!

Roma forması giyen Mario Hermoso'nun yeni takımı Bayer Leverkusen oldu.



Bayer Leverkusen, İspanyol stoperi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.



Hermoso için Bayer Leverkusen ve Roma arasında yapılan kiralık transfer anlaşmasında satın alma opsiyonu yer almıyor.



29 yaşındaki stoper, yaz transfer döneminde imza attığı Roma'da 13 kez sahaya çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.



