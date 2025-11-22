Levent Tüzemen'den Okan Buruk'a tepki!

Levent Tüzemen, A Spor'da Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Levent Tüzemen'in sözleri şu şekilde:
"Gençlerbirliği duran toptan gol attı. Galatasaray'ın 2 stoperi de milli takım stoperi. Adam ve alan paylaşımı böyle mi olur? Büyük takım böyle bir gol yemez!"
"Galatasaray maçı çevirmek istiyorsa, orta sahada istasyon olabilecek İlkay'ı oyuna alması lazım. Yusuf bir şey yapmıyor, sudan çıkmış balık gibi."
"Salı gününe Galatasaray çıkartacak oyuncu bulamayacak! Salı gününe oyuncu çıkartacak kadrosu olmayabilir Galatasaray'ın!"
"Bu kadro saat 16.00-17.00'de herkesin elinde vardı. Demek ki oraya hakim olamıyorsun, köstebekleri bulamıyorsun oradaki. Kocaelispor maçında da aynısı oldu!"
"Okan Buruk, herhalde bir akıl tutulması yaşıyor. Kusura bakmasın, maç öncesi söyledikleriyle sahadaki Galatasaray arasında dağlar kadar fark var."
