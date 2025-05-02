Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA kariyerinin zirve noktası olarak oğlu Bronny James ile aynı sahada yer alma tecrübesini gösterdi.



22 yıllık NBA kariyerinde sayısız başarıya imza atan James için tüm bu başarılar arasında bir tanesinin yeri ayrı: Oğlu Bronny ile aynı sahayı paylaşmak.



"Bu kesinlikle bir numara. Hiçbir şeyle kıyaslanamaz," diyen LeBron, Lakers'ın Minnesota'ya elenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sevdiğim bu oyunu oğlumla birlikte oynayabilmek, hayatımda yaşadığım en tatmin edici ve anlamlı yolculuklardan biri oldu." şeklinde konuştu.



Bronny'nin draft edildiği günden itibaren yaşadığı süreci anlatan LeBron, "Yaz Ligi'nde zorlanarak başladı ama toparladı. Preseason'da onunla birlikte sahada olmak… Ve ardından Minnesota'ya karşı playoff atmosferinde aynı sahayı paylaşmak… Bu bir baba için tarif edilemez," dedi.



LeBron, oğlunun karakterine de övgüde bulundu: "O sadece basketbol oynayabilen biri değil, harika bir çocuk. Takım arkadaşlarına, antrenörlerine sorun; herkes onunla vakit geçirmekten keyif alıyor. Bunun bir kısmı da bana ait."



2024 NBA Draftı'nda 55. sıradan seçilen Bronny, bu sezon Lakers formasıyla 27 maça çıktı ve 2.3 sayı, 0.8 asist, 0.7 ribaund ortalamaları yakaladı.



