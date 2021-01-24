Forvet hattına transfer isteyen Beşiktaş'ta, bu sezon elde edilen çıkışta Cyle Larin ve Vincent Aboubakar ikilisi dikkat çekiyor. İki yıldız bu sezon toplamda 22 gole katkı sunarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın 5 büyük liginde ses getirdi.



OPTA'nın hazırladığı rakamlarda, Süper Lig'de 20 haftalık süreçte 18 maçta forma giyen Larin tam 12 gole imzasını koydu. Aboubakar ise 15 lig maçında 10 gol attı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de Beşiktaş'ın iki yıldızını geçebilen hücum hattı sadece Tottenham'dan çıktı.



Harry Kane ve Heung-min Son ikilisi bu sezon Premier Lig'de 12'şer golle toplamda 24 gol kaydetti. Hücum hattını Hulk'la güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta mevcut isimler Larin ve Aboubakar, Avrupa çapında başarı sağladı.



Asist rakamları eklendiğinde de ikilinin verimliliği daha da dikkat çekiyor. Larin 12 gol 3 asistle 15 gole, Aboubakar da 10 gol 2 asistle 12 gole direkt katkı yaptı.



İkilinin toplam gol katkısı da 27 oldu.



