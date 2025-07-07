Los Angeles Lakers, 26 yaşındaki pivot Deandre Ayton'ı resmen tanıttı.Genel menajer Rob Pelinka, Ayton'ı "mevcut çekirdeğimize eklenebilecek ideal oyuncu" olarak tanımladı.Transferin duyurulduğu açıklamada Pelinka, Ayton'ın boyu, mobilitesi ve play-off deneyiminin bu yaz yapılan bu hamlede belirleyici etkenler olduğunu vurguladı:Ayton, Portland Trail Blazers ile yollarını ayırmasının ardından Lakers'a katıldı. 2024-25 sezonunda Blazers formasıyla 40 maça çıkan Bahamalı pivot, maç başına 14.4 sayı, 10.2 ribaunt ve 1.0 blok ortalamalarıyla oynadı.Pelinka, Ayton'ın pota altındaki üretkenliği ve savunma katkısının Lakers'ın ihtiyaçlarına net şekilde yanıt verdiğini belirtti:Ayton ayrıca ciddi bir play-off geçmişine sahip. Phoenix Suns ile 2021 NBA Finalleri'ne kadar uzanan süreçte ilk beş oyuncusu olarak 45 play-off maçına çıktı.2.13'lük pivot, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert ve Nikola Vucevic ile birlikte son yedi sezonun tamamında double-double ortalamayla oynayan dört oyuncudan biri olma unvanını taşıyor.Kariyerinde toplam 398 maça çıkan Ayton, maç başına 16.4 sayı ve 10.5 ribaunt ortalamalarına sahip. Şut yüzdesi ise neredeyse %60 seviyesinde.2018 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Ayton, Lakers'ta 5 numaralı formayı giyecek.