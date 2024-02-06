Kupada kura çekimi 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupada kura çekimi 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek
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06 Şubat 2024 16:36
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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