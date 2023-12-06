Kupada Erzurumspor'a büyük şok!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Anagold 24Erzincanspor, Erzurumspor FK'yi uzatmada bulduğu gollerle 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupada Erzurumspor'a büyük şok!
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06 Aralık 2023 16:58
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Demirkıran, Hüseyin Can, Mehmet Dura

Erzurumspor FK: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, (Dk. 106 Fırat Aymak), Mustafa Gürkan Varlık, Enes Yiğit, Fırat Şaşi, Yakup Kırtay, Ufuk Budak (Dk. 91 Muhammet Karahan), Alperen Karaca, Muhammed Emin Yavaş (Dk. 66 Eren Özdemir), Alican Özfesli (Dk. 91 Muhammet Ağdağ), Güney Yılmaz, Hüseyin Mevlütoğlu (Dk. 66 Yiğit Türkmen)

Anagold 24Erzincanspor: Erdi Yokuşlu, Enes Yılmaz, Gökhan Payal (Dk. 46 Ali Altınöz), Emre Sarıkaya (Dk. 81 Yunus Tarhan), İlker Günaslan, Furkan Sağman (Dk. 46 Muhammed Enes Yılmaz), Özkan Yiğiter (Dk. 112 Eray Uysal) Furkan Işıkdemir, Oğuzhan Sivrikaya (Dk. 63 Emirhan Demir), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 63 Hasan Kaya), Ali Sefer

Goller: Dk. 97 ve 114 Hasan Kaya, Dk. 110 Muhammed Enes Yılmaz (Penaltıdan) (Anagold 24Erzincanspor)

Sarı kartlar: Dk. 83 Güney Yılmaz, Dk. 109 Fırat Aymak (Erzurumspor FK), Dk. 116 Yunus Tarhan (Anagold 24Erzincanspor)

 

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