Golden State Warriors, Jonathan Kuminga'nın 33 sayılık kariyer rekoruyla Houston Rockets'ı 99-93 yenerek, beş maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.



Stephen Curry ve Draymond Green'in sırasıyla diz ve baldır sakatlıkları sebebiyle forma giymediği Warriors'ta, Andrew Wiggins 23 sayıyla takımın bir diğer çift haneli skor üreten ismiydi.



Rockets cephesinde Milli oyuncumuz Alperen Şengün, 16 sayı ve 8 ribaundla takıma liderlik eden isim oldu. Dillon Brooks 15 sayı kaydederken, Jalen Green ve Amen Thompson 14'er sayı buldular.



Gecenin diğer sonuçları:



Nuggets 114-126 Cavaliers

Mavericks 137-101 Wizards

Hornets 101-125 Knicks

Thunder 129-92 Raptors

Kings 110-115 Grizzlies

Suns 124-126 Pelicans

Bulls 139-124 Spurs

Rockets 93-99 Warriors



