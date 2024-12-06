Golden State Warriors, Jonathan Kuminga'nın 33 sayılık kariyer rekoruyla Houston Rockets'ı 99-93 yenerek, beş maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.
Stephen Curry ve Draymond Green'in sırasıyla diz ve baldır sakatlıkları sebebiyle forma giymediği Warriors'ta, Andrew Wiggins 23 sayıyla takımın bir diğer çift haneli skor üreten ismiydi.
Rockets cephesinde Milli oyuncumuz Alperen Şengün, 16 sayı ve 8 ribaundla takıma liderlik eden isim oldu. Dillon Brooks 15 sayı kaydederken, Jalen Green ve Amen Thompson 14'er sayı buldular.
Gecenin diğer sonuçları:
Nuggets 114-126 Cavaliers
Mavericks 137-101 Wizards
Hornets 101-125 Knicks
Thunder 129-92 Raptors
Kings 110-115 Grizzlies
Suns 124-126 Pelicans
Bulls 139-124 Spurs
Rockets 93-99 Warriors
Stephen Curry ve Draymond Green'in sırasıyla diz ve baldır sakatlıkları sebebiyle forma giymediği Warriors'ta, Andrew Wiggins 23 sayıyla takımın bir diğer çift haneli skor üreten ismiydi.
Rockets cephesinde Milli oyuncumuz Alperen Şengün, 16 sayı ve 8 ribaundla takıma liderlik eden isim oldu. Dillon Brooks 15 sayı kaydederken, Jalen Green ve Amen Thompson 14'er sayı buldular.
Gecenin diğer sonuçları:
Nuggets 114-126 Cavaliers
Mavericks 137-101 Wizards
Hornets 101-125 Knicks
Thunder 129-92 Raptors
Kings 110-115 Grizzlies
Suns 124-126 Pelicans
Bulls 139-124 Spurs
Rockets 93-99 Warriors