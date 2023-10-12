EURO 2024 Elemeleri I Grubu karşılaşmasında Kosova, Andorra deplasmanına konuk oldu. Kosova, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 26 ila 71. dakikalarda Milot Rashica, 83. dakikada Altin Zeqiri attı.
Bu sonucun ardından Kosova, grupta 7 puana yükseldi. Andorra, 2 puanda kaldı.
Kosova, gruptaki bir sonraki maçta Kasım ayında İsviçre deplasmanına gidecek. Andorra, Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.
*Kosova'nın 15 Ekim'deki İsrail maçı, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ertelenmişti.
Karşılaşmada Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 26 ila 71. dakikalarda Milot Rashica, 83. dakikada Altin Zeqiri attı.
Bu sonucun ardından Kosova, grupta 7 puana yükseldi. Andorra, 2 puanda kaldı.
Kosova, gruptaki bir sonraki maçta Kasım ayında İsviçre deplasmanına gidecek. Andorra, Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.
*Kosova'nın 15 Ekim'deki İsrail maçı, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ertelenmişti.