Kosova'ya galibiyeti Rashica getirdi

Kosova, EURO 2024 Elemeleri'nde Andorra'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Kosova'ya galibiyeti Rashica getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ekim 2023 23:39
EURO 2024 Elemeleri I Grubu karşılaşmasında Kosova, Andorra deplasmanına konuk oldu. Kosova, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 26 ila 71. dakikalarda Milot Rashica, 83. dakikada Altin Zeqiri attı.

Bu sonucun ardından Kosova, grupta 7 puana yükseldi. Andorra, 2 puanda kaldı.

Kosova, gruptaki bir sonraki maçta Kasım ayında İsviçre deplasmanına gidecek. Andorra, Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.

*Kosova'nın 15 Ekim'deki İsrail maçı, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ertelenmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery