Koray Günter: 'Avrupa hayalimiz var'

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Mücadelenin ardından Göztepe forması giyen Koray Günter basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Avrupa hayallerinin olduğunu söyleyen Koray Günter, "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Avrupa hayalimiz var. Her iki potada da bunu başarmaya çalışıyoruz. En kısa yolun kupa olduğunu biliyoruz. Kupaya da odaklanmak istedik. Bugün çok zorlu bir mücadeleydi. Kırmızı karta kadar pozisyon üretmeye zorlandık. Beşiktaş iyi bir mücadele gösterdi. Çok üst düzey kaliteli oyuncuları var. Kırmızı karttan sonra oyun bizim yönümüze döndü. Şansımıza kırmızı kart pozisyonuyla golü bulduk. Golü o kadar erken bulamasak zorlanırdık biraz. İkinci yarıda da basit oynadık. Baskı kurmaya çalıştık. Bunu başarabildik. Ama yine de ikinci golü biraz geç bulduk. Takımım adına gurur duyuyorum. Burada rakip 10 kişi olsa da kazanacağınızın garantisi yok. Kupa tek maç. Bugün mutluyuz. Yarından itibaren önümüzdeki maçı düşüneceğiz" şeklinde konuştu.



'MAÇ MAÇ GİDELİM'



Yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak olmaları hakkında konuşan Koray Günter, "Trabzon'dan daha geçen hafta geldik. Dün biz de o mücadeleyi takip ettik. Rakibimiz bu saatten sonra kim olursa olsun kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki turda da elimizden geleni yaparız. Oraya biraz daha var. Şimdi çok fazla düşünmeyelim. Maç maç gidelim. Sıra Trabzon'a geldiğinde onu da değerlendiririz" diyerek sözlerini noktaladı.



