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Konyaspor, ilk hazırlık maçında galip!

Konyaspor, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'ı 2-1 mağlup etti.

calendar 14 Temmuz 2025 21:52
Haber: AA, Fotoğraf: Konyaspor.org
Konyaspor, ilk hazırlık maçında galip!
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Konyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'ı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Araz Nahçıvan ile karşılaştı.

Karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibin gollerini 27. dakikada Umut Nayir ve 50. dakikada Aleksic attı. Araz Nahçıvan'ın golünü ise 63. dakikada Ramon Machado kaydetti.

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