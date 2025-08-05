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Konyaspor'dan Tire 2021 FK'ye transfer!

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, Konyaspor ile yollarını ayıran stoper Mert Korkmaz ile anlaşma sağladı.

calendar 05 Ağustos 2025 16:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Konyaspor'dan Tire 2021 FK'ye transfer!
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK, dış transferde Konyaspor'la yollarını ayıran stoper Mert Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında son olarak Konyaspor altyapısından yetişmiş; Alanya 1221 FK, Osmaniyespor, Kırşehir FK, Manisa FK ve 1922 Konyaspor gibi takımlarda deneyim kazanmış Mert Korkmaz ile anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verdi.

Geçen sezon kiralık olarak 1922 Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki savunmacı, 3'üncü Lig'de 70 maçta görev yapıp, 1 de gol attı.

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