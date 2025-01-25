Konyaspor'dan kırmızı kart itirazı

Konyaspor, Galatasaray ile karşılaştığı maçın 32. dakikasında kırmızı kart bekledi.
Adil Demirbağ, 32. dakikada Yunus Akgün ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular, Yunus'un yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğuna dair itirazda bulundu.
Maçın hakemi Halil Umut Meler, Yunus Akgün'e sarı kart gösterdi.
VAR hakemi Pawel Raczkowski ise Meler'i inceleme için davet etmedi.
Adil Demirbağ, 32. dakikada Yunus Akgün ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular, Yunus'un yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğuna dair itirazda bulundu.
Maçın hakemi Halil Umut Meler, Yunus Akgün'e sarı kart gösterdi.
VAR hakemi Pawel Raczkowski ise Meler'i inceleme için davet etmedi.