Konyaspor'dan kırmızı kart itirazı

Konyaspor, Yunus Akgün'ün 32. dakikada sarı kart gördüğü pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Haber; Sporx.com
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Konyaspor'dan kırmızı kart itirazı
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25 Ocak 2025 19:42
Son güncelleme 25 Ocak 2025 19:43
Konyaspor, Galatasaray ile karşılaştığı maçın 32. dakikasında kırmızı kart bekledi.

Adil Demirbağ, 32. dakikada Yunus Akgün ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular, Yunus'un yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğuna dair itirazda bulundu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Yunus Akgün'e sarı kart gösterdi.

VAR hakemi Pawel Raczkowski ise Meler'i inceleme için davet etmedi.



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