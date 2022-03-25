Konyaspor'a 100. yıl marşı

Konyaspor Kulübü, merakla beklanan 100. yıl marşını cuma akşamı tanıtacak.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'a 100. yıl marşı
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25 Mart 2022 12:48
Konyaspor'un 25 Mart Cuma günü Dedeman Otel'de yapacağı 100. yıl kutlamalarının galasında 100. yıl marşı da tanıtılacak.

Yeşil-beyazlı kulüp, 100. yıl organizasyonları çerçevesinde Haziran ayına kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Büyük katılımın beklendiği gala gecesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Gala gecesinde Enbe Orkestrası da konser verecek. (Anadolu'da Bugün Gazetesi)

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