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Konyalı gazilerden fanatik Galatasaraylı çocuğa tişört sürprizi

Mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybeden gazi Hasan Kocamaz ve arkadaşları, tüm ısrarlara rağmen Galatasaray'dan vazgeçmeyen 8 yaşındaki Adem'e takımının tişörtünü hediye etti.

calendar 26 Temmuz 2025 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyalı gazilerden fanatik Galatasaraylı çocuğa tişört sürprizi
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Şırnak'ta 2007'de vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Konyalı gazi ve arkadaşları, başka takımlı olması için ikna edemedikleri çocuğun yüzünü hediye ettikleri Galatasaray tişörtüyle güldürdü.

Kamu görevlisi 39 yaşındaki gazi Hasan Kocamaz'ı iki ay önce Konya'nın Taşkent ilçesi Bolay Mahallesi'ni ziyarete gelen gazi arkadaşları, 8 yaşındaki fanatik Galatasaraylı Adem Özbek ile tanıştı.

Aralarında Galatasaraylılar Derneği Yalova Şubesi üyesi Dursun Büyükodabaşı'nın da bulunduğu gaziler, bir süre sohbet ettikleri Adem'i şakayla takımından vazgeçirmeyi denedi.


Adem Özbek'in başka hiçbir takımlı olmayacağını, ömür boyu Galatasaraylı kalacağını ifade etmesinden sonra gaziler bölgeden ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar Adem ile buluşan Kocamaz ve arkadaşları, çocuğun yüzünü hediye ettikleri Galatasaray tişörtüyle güldürdü.

Çocuğun sevincine ortak oldular

Çevresinde Fenerbahçe fanatikliğiyle tanınan, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir araya gelen, depremzedelere maddi destek sağlayabilmek için imzalı formasını açık artırmayla satışa çıkaran Kocamaz, AA muhabirine, bebekliğinden beri tanıdığı Adem'in sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

Takım aidiyetinin önemli olduğuna inandığını anlatan Kocamaz, "Yeni nesil biraz Galatasaraylı olmaya başladı ama ben Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Kocamaz, tüm ısrarlara rağmen takımına gönül vermekten vazgeçmeyen çocuğu tebrik edip, ödüllendirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adem çok sevindi, dünyanın en mutlusu oldu. Keşke tüm çocuklar böyle mutlu olsa, mutlu edebilsek. Aidiyet duygusu, bağlılık duygusu bence çok güzel bir şey. Böyle aidiyet duygusuyla yetişen yeni nesil olduğu için bizler de gurur duyuyoruz. Hangi takımı tuttuğu önemli değil aslında. Bir yere sadakatle bağlı olması bizim için gurur verici."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege de sevincine ortak oldukları çocukla aralarında güzel bir bağ oluştuğunu dile getirdi.

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