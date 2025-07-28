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Konya Olimpik Veledromu, bisiklette dünya rekoru denemelerine ev sahipliği yapacak

Dünya rekoru denemeleri Konya'da yapılacak! UCI ve Britanya Bisiklet Federasyonu, pist bisikletinde rekor denemeleri için Konya Olimpik Veledromu'nu seçti.

calendar 28 Temmuz 2025 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Konya Olimpik Veledromu, bisiklette dünya rekoru denemelerine ev sahipliği yapacak
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Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Britanya Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan başvuru ile pist bisikletinde dünya rekoru denemeleri Konya Veledromu'nda yapılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, mart ayında 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası kapsamında kırılan rekorlarla, pist kalitesi ve hız potansiyelini kanıtlayan Konya Olimpik Veledromu'nun, bu kez rekor denemeleriyle adını dünya duyuracağı bildirildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Britanya Bisiklet Federasyonunun, pist bisikleti disiplininde dünya rekoru denemelerinin Konya Veledromu'nda gerçekleştirilmesi için Türkiye Bisiklet Federasyonuna resmi başvuruda bulunduğu ifade edilen açıklamada, rekor denemelerinin olimpik ve paralimpik kategorilerde gerçekleştirileceği bildirildi.


Konya Olimpik Veledromu'nda 14-15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek organizasyonda, uluslararası başarılarıyla Büyük Britanya'yı temsil eden Matthew Richardson, Charlie Tanfield ve William Bjergfelt'ın yer alacağı kaydedildi.

Türkiye'nin spor altyapısında ulaştığı seviyeye değinilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Organizasyon, buranın dünya bisikletinde rekor denemeleri için önemli bir merkez olmasına katkı sağlayacak. Türkiye'nin bisiklet altyapısının küresel düzeyde görünürlüğünü artırması, Konya Olimpik Veledromu'nun uluslararası tanıtımına katkı sağlaması ve pist bisikleti branşına olan ilgiyi yaygınlaştırması bekleniyor. Aynı zamanda hem yurt içinden hem de yurt dışından sporcuların bu disiplindeki ilgisinin artması da hedefleniyor."

Sporseverlerin de takip edilebileceği organizasyonda, Matthew Richardson'ın F200 m dünya rekoru, Charlie Tanfield'in dünya 1 saat rekoru, William Bjergfelt'in ise C5 dünya saat rekoru için denemeler yapacağı bildirildi.

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