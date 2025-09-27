27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-019'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Koçak: "Hedefim 2028 Olmpiyatları'na katılmak"

Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre sırtüstü kategorisinde birincilik elde eden Burak Koçak, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

calendar 27 Eylül 2025 13:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Koçak: 'Hedefim 2028 Olmpiyatları'na katılmak'
Gaziantep'te bir arkadaşının tavsiyesi üzerine spor yaparak sağlıklı kalabilmek için yüzmeye başlayan 20 yaşındaki Burak Koçak, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

Serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen Burak Koçak, 14 yaşındayken arkadaşının tavsiyesiyle hareketini artırmak ve sağlıklı kalmak için yüzmeye başladı ve farklı yıllarda düzenlenen organizasyonlarda derece yaparak birçok madalya kazandı.

Gaziantep'te 2023 yılında düzenlenen Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre sırtüstü kategorisinde birincilik elde eden Burak, 2024'te Ankara'da yapılan yarışlarda 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest kategorilerinde dünya barajını geçerek derece yaptı.


Burak Koçak, bu başarılarının ardından para yüzme ve DEAF yüzme bireysel milli takım seçmelerini kazanarak milli yüzücü oldu.

En büyük hayali Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmak olan genç yüzü Burak Koçak, AA muhabirine, "Bence yüzmek çok güzel bir şey. Sosyal aktivite ve spor olarak, sağlık ve kariyer için çok iyi. Bu bana çok güzel hissettiriyor." dedi.

- "Hedefim ve en büyük hayalim 2028 Olimpiyatları'na katılmak"

Yüzmeye başladığından beri hem yerel hem ulusal ölçekte birçok yarışa katılıp dereceler yaptığını anlatan Burak, şunları kaydetti:

"Üç defa dünya barajını geçip uluslararası müsabakaya katılma fırsatı elde ettim. 2024'ten beri milli takımdayım, İtalya'da yarışlara katıldım. Önümüzde inşallah başka müsabakalara da katılacağım. Şu anda hedefim ve en büyük hayalim 2028 Olimpiyatları'na katılmak. Başarı elde edebilmek için her şeyi yapacağım. Daha fazla çalışıp bir yerlere gelmek için mücadele ediyorum."

Yüzmenin yanı sıra boccia oynadığını ve kitap okuduğunu ifade eden Burak Koçak, "Bütün engellilere, evde oturup teknolojiye, televizyona veya telefona değil de kendi engel durumuna göre yapabildikleri sporlara yönelmelerini tavsiye ederim." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
