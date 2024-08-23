Kocaelispor seriye bağladı; 3'te 3!

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor seriye bağladı; 3'te 3!
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23 Ağustos 2024 22:58
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, Erzurumspor FK'yı konuk etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Marmara ekibi 1-0 kazandı. 

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 9'a yükseltti.  Ligde sadece 1 galibiyeti olan Erzurumspor FK ise 3 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, deplasmanda Amed Spor Kulübü ile karşılaşacak. Erzurumspor FK ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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