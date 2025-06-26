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Kocaelispor, savunma oyuncusu Yunus Emre Gedik ile yollarını ayırdı

Kocaelispor, savunma oyuncusu Yunus Emre Gedik'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı. Kulüp, genç futbolcuya emekleri için teşekkür etti.

calendar 26 Haziran 2025 17:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, savunma oyuncusu Yunus Emre Gedik ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, savunma oyuncusu Yunus Emre Gedik ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Yunus Emre Gedik'e camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler Yunus." ifadelerini yer verildi.


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