New York Knicks'in, Mikal Bridges ve Bojan Bogdanovic'in dahil olduğu daha büyük bir anlaşmanın parçası olarak, Shake Milton'ı Brooklyn Nets'e takas ettiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Milton'ın Nets kadrosuna katılacağı anlaşmada, Brooklyn'in ise Keita Bates-Diop'u New York'a göndereceğini açıkladı.



27 yaşındaki Milton, geçtiğimiz sezon Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Knicks formaları giymiş ve maç başına 12,1 dakikada 4,5 sayı, 1,6 ribaund ve 1,3 asist ortalamaları yakalamıştı.





