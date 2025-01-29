Kıran kırana maçta Türk Telekom, Umana Reyer'i devirdi!

Salon: Ankara



Hakemler: Rain Peerandi (Estonya), Mario Majkic (Slovenya), Stefan Calic (Sırbistan)



Türk Telekom: Smith 7, Brown 13, Bess, Bruhnke 3, Alexander 13, Berkan Durmaz 2, Angola 17, İsmet Akpınar 7, Mahir Ağva, Hanlan 16, Makoundou 6



Umana Reyer: Ennis 12, Wheatle 10, Parks 3, Wiltjer 9, Kabengele 20, Tessitori 5, McGruder 5, Lever 2, Munford 3, Casarin 11, Simms 1



1. Periyot: 13-18



Devre: 31-41



3. Periyot: 49-60



Beş faulle çıkanlar: 39.53 Parks, 39.58 Kabengele (Umana Reyer)





Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 17. hafta maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Umana Reyer'i 84-81 yendi.Mücadeleye 4-0'lık seriyle başlayan Umana Reyer, çeyreğin ilk 5 dakikasını da 14-3 önde tamamladı. Bu dakikadan sonra Türk Telekom, Angola ve Hanlan ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da Umana Reyer, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı.İkinci periyoda iyi başlayan Umana Reyer, Casarin, Tessitori ve McGruder'in sayılarıyla 12. dakikada farkı 10 sayıya (15-25) çıkardı. Türk Telekom ise Berkan Durmaz, Brown ve Smith'in sayılarıyla farkı azaltmaya çalıştı. Pota altında Kabengele ile sayılar üretmeye devam eden Umana Reyer, soyunma odasına 41-31 önde gitti.Üçüncü periyotta her iki takım da katı savunma yaparken 23. dakika 45-35 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu çeyrekte daha iyi hücum eden Umana Reyer, mücadelenin 25. dakikasında farkı 14'e (36-50) çıkardı. Bu dakikadan sonra karşılıklı sayılar bulunurken konuk ekip, üçüncü çeyreği de 60-49 önde bitirdi.Final periyoduna iyi başlayan ve yay gerisinden bulduğu sayılarla 14-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, mücadelenin bitimine 6 dakika 27 saniye kala maçta ilk defa öne geçti: 66-63. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi, 14 sayı farktan gelerek Türk Telekom 84-81 kazandı.Organizasyonda 10. galibiyetine ulaşan Türk Telekom, B Grubu'nun son haftasında deplasmanda Hapoel Bank Yahav'la karşılaşacak.