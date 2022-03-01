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Kings'ten, Fox'a "seni takas etmeyeceğiz" bildirisi!

Sacramento Kings'in, yıldız oyuncusu De'Aaron Fox'a kendisini takas etmek istemediğini bildirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in, yıldız oyuncusu De'Aaron Fox'a kendisini takas etmek istemediğini bildirdiği iddia edildi.

Fox'un adı son zamanlarda takas söylentilerinde daha sık bir şekilde ortaya çıkmış olsa da, The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Kings'in mevcut zihniyeti hem Fox'ı hem de ikinci yılındaki guard Tyrese Haliburton'ı tutarak, kadroyu bu oyuncuların etrafında yapılandırmak üzerine.

Charania'ya göre, Sacramento bu kararını potansiyel takas ortaklarına, Fox'a ve temsilcilerine iletmiş durumda.

Bu hafta çok sayıda rapor, Kings'in Indiana Pacers pivotu Domantas Sabonis ile ilgilendiğini ve Fox'ın da bu tartışmalarda gündeme geldiğini öne sürmüştü. Lakin Charania, Sabonis ve Fox merkezli bir anlaşmanın olmayacağını söyledi.


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