Kezman'dan Fenerbahçe'ye yıldız: Milinkovic Savic!

Fenerbahçe, Milinkovic Savic'in menajerliğini yapan eski Fenerbahçeli Mateja Kezman ile temas kurdu.

calendar 15 Haziran 2025 09:51 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 09:53
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Kezman'dan Fenerbahçe'ye yıldız: Milinkovic Savic!
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Kadrosuna mutlaka bir yıldız takviyesi yapacak Fenerbahçe henüz bu konuda somut bir adım atamadı. Forvet, sol kanat, stoper ve kaleci arayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho'dan sürpriz bir talep daha geldi. Portekizli çalıştırıcı, Fred'in yanına 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda oynayabilecek savaşçı bir orta saha oyuncusu istedi. Yönetim hemen harekete geçti, rota Suudi Arabistan'a çevrildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-lacivertliler Al Hilal forması giyen Sergej Milinkovic Savic'i gündemine aldı. Sırp yıldızın menajerliğini yapan Fenerbahçeli eski futbolcu Mateja Kezman'dan yardım istendi. 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncunun bonservisi 15 milyon Euro. Bu rakamda indirim talep eden Kanarya, şu anda 25 milyon Euro kazanan Savic'e 10 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 17 gol, 8 asist kaydetti. 



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