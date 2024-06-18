Kevin Punter'ın yeni adresi belli oluyor

Partizan'dan ayrılan ABD'li gard Kevin Punter, Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kevin Punter'ın yeni adresi belli oluyor
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18 Haziran 2024 17:29
Partizan'dan ayrılan ABD'li gard Kevin Punter, Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Eurohoops'un haberine göre; Barcelona, Partizan'dan ayrılan 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde, Punter'ın Barcelona'dan 1 yıl karşılığında 3 milyon euro maaş kazanacağı ifade edildi.

Kevin Punter geçtiğimiz sezon THY EuroLeague'de 15 sayı, 2.6 ribaunt ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



 
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