Kerem Aktürkoğlu'ndan Anderson Talisca'ya penaltı desteği!

Sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'e Anderson Talisca'nın penaltısı öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı.

calendar 20 Ekim 2025 11:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de milli ara dönüşünü Fatih Karagümrük, galibiyetiyle açan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Talisca'yla gol perdesini açtı.

Faslı santrforu En-Nesyri'nin yerine forvette başlayan Talisca, maça baskılı başlayan takımında Karagümrük kilidini açan isim oldu. 21'de Nene'nin ceza sahasında yerde kalması sonucunda kazanılan penaltıda topun başına geçen sambacı, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek, sarı lacivertlileri öne geçirdi.

KEREM'DEN PENALTI DESTEĞİ

Talisca'nın penaltısı öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Taraftarların bir kısmı penaltıyı kullanmaması için ıslıkladı. Bu anlarda Kerem devreye girdi. Taraftarları sakinleştirip arkadaşına destek oldu. Bu sezon 13. maçında 4. kez ağları sarsan 31 yaşındaki sambacı, 2 golü penaltıdan kaydetti. Kocaeli, Antalya ve K.Gümrük galibiyetlerinde ağları havalandırdı. Talisca, 64'te yerini En-Nesyri'ye bıraktı. 

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
