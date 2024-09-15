⚽️🇹🇷Kerem Aktürkoğlu ilk maçında, ilk golünü attı!



🎯🇹🇷Asisti Orkun Kökçü yaptı.pic.twitter.com/UNqW7UeArO



— Sporx (@sporx) September 14, 2024

Portekiz Ligi'nde Benfica'nın Santa Clara'yı ağırladığı maça Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de başladı. Benfica'nın golü milli futbolcularımızın iş birliği ile geldi.Sanca Clara maçın ilk dakikasında Vinicius Lopes da Silva'nın golüyle öne geçti. Bu dakikadan sonra gol için baskı kuran Benfica, 27. dakikada durumu 1-1 yaptı.Orkun Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ve Benfica durumu 1-1 yaptı. Bu golün ardından Kerem Aktürkoğlu büyük sevinç yaşadı.Benfica'nın 4-1 kazandığı maçta diğer golleri 34. dakikada Florentino, 47. dakikada Antonio Silva ve 58. dakikada Di Maria kaydetti. Santa Clara'nın tek golü 1. dakikada Vinicius'tan geldi.Benfica'da Kerem Aktürkoğlu maça 11'de başladı ve 73 dakika sahada kaldı. İki asist yapan Orkun Kökçü ise 82. dakikada kenara geldi.Alınan bu sonun ardından Benfica 10 puana yükseldi. Santa Clara ise 9 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Boavista ile oynayacak. Santa Clara ise Estrela ile karşılaşacak.