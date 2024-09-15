Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da ilk golünü attı

Benfica'da ilk maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü'nün asistinde ilk golünü attı. Portekiz devi maçı 4-1 kazandı.

Haber; Sporx.com
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da ilk golünü attı
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14 Eylül 2024 23:17
Son güncelleme 15 Eylül 2024 00:31
Portekiz Ligi'nde Benfica'nın Santa Clara'yı ağırladığı maça Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de başladı. Benfica'nın golü milli futbolcularımızın iş birliği ile geldi.

Sanca Clara maçın ilk dakikasında Vinicius Lopes da Silva'nın golüyle öne geçti. Bu dakikadan sonra gol için baskı kuran Benfica, 27. dakikada durumu 1-1 yaptı.

Orkun Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ve Benfica durumu 1-1 yaptı. Bu golün ardından Kerem Aktürkoğlu büyük sevinç yaşadı.

Benfica'nın 4-1 kazandığı maçta diğer golleri 34. dakikada Florentino, 47. dakikada Antonio Silva ve 58. dakikada Di Maria kaydetti. Santa Clara'nın tek golü 1. dakikada Vinicius'tan geldi. 

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu maça 11'de başladı ve 73 dakika sahada kaldı. İki asist yapan Orkun Kökçü ise 82. dakikada kenara geldi.

Alınan bu sonun ardından Benfica 10 puana yükseldi. Santa Clara ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Boavista ile oynayacak. Santa Clara ise Estrela ile karşılaşacak.

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