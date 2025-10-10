Kendrick Nunn: '4 saniye uzun bir süre, bir şekilde o şutu bulurum!'

Panathinaikos, Baskonia deplasmanında 2017'den beri, yani yedi maçtır galibiyet yüzü göremiyordu.



Ta ki Kendrick Nunn'ın son saniye şutuna kadar.



Yunan ekibinin yıldız guardı, 30 sayıyla tamamladığı karşılaşmada, bitime 4.4 saniye kala Hamidou Diallo'nun üzerinden kritik atışını yaptı.



Karşılaşmanın ardından konuşan Nunn, EuroLeague mikrofonlarına şu sözleri söyledi:



"Dört saniye uzun bir süredir; bana biraz alan verin, bir şekilde o şutu bulurum. Uzunlarımız her zaman bize boş şutlar için perde kuruyor. Biz de o şutları sokuyoruz çünkü elit guard'larız."



