10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Kendrick Nunn: "4 saniye uzun bir süre, bir şekilde o şutu bulurum!"

Kendrick Nunn, Baskonia maçının ardından konuştu.

Panathinaikos, Baskonia deplasmanında 2017'den beri, yani yedi maçtır galibiyet yüzü göremiyordu.

Ta ki Kendrick Nunn'ın son saniye şutuna kadar.

Yunan ekibinin yıldız guardı, 30 sayıyla tamamladığı karşılaşmada, bitime 4.4 saniye kala Hamidou Diallo'nun üzerinden kritik atışını yaptı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Nunn, EuroLeague mikrofonlarına şu sözleri söyledi:

"Dört saniye uzun bir süredir; bana biraz alan verin, bir şekilde o şutu bulurum. Uzunlarımız her zaman bize boş şutlar için perde kuruyor. Biz de o şutları sokuyoruz çünkü elit guard'larız."

