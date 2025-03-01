Kemal Kılıç: "Düşme potasından an itibariyle çıktık"

Trendyol 1. Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup eden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kemal Kılıç: 'Düşme potasından an itibariyle çıktık'
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01 Mart 2025 17:04
Trendyol 1. Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup eden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, düşme patasından çıktıklarını, önlerindeki maçlara umutla baktıklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, Yeni Malatyaspor'un kendilerini duygulandıran bir tablosunun olduğunu söyledi.

Rakiplerinin inanılmaz eforla mücadele ederek, bütün güçlerini sahaya verdiğini aktaran Kılıç, "Malatyaspor gibi geçmişi korkunç başarılarla dolu bir kulübü yaşatmak için çocuklar ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Karagümrük ve Kocaelispor ile oynadığımız maçlar gibi ikinci yarı hem gol attılar hem o maçlardan daha çok kalemizde gol pozisyonu ürettiler." diye konuştu.

Karşılaşmanın kendileri açısından kazanmaları muhtemel bir oyun olduğunu aktaran Kılıç, "Bu tür oyunlara konsantre olmak zor, rakibi küçümseme gibi bazı hatalar bizde yapıyoruz, başka takımlar da yapıyor. Düşme potasından an itibarıyla çıktık ama rakiplerin birer maçı var. Dolayısıyla bakacağız, önümüzdeki maçlara umutla girdiğimizi söyleyebilirim. " ifadelerini kullandı.

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