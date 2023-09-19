Kelly Oubre Jr., 76ers'a katıldı

Tecrübeli forvet Kelly Oubre Jr.'ın Philadelphia 76ers ile bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kelly Oubre Jr., 76ers'a katıldı
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19 Eylül 2023 11:07
Tecrübeli forvet Kelly Oubre Jr.'ın Philadelphia 76ers ile bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Son iki sezonu Charlotte Hornets'ta geçiren Oubre Jr., geçtiğimiz sezon 20,3 sayı ortalaması yakalamıştı.

27 yaşındaki oyuncunun, Georges Niang, Jalen McDaniels ve Shake Milton'u kaybeden Sixers ekibine forvet rotasyonunda derinlik kazandırması bekleniyor.

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