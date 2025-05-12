Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti 12, 29 ve 63. (P) dakikada attığı gollerle Miguel Cardoso getirdi.
Antalyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Thalisson Kelven kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Kayserispor, 44 puana ulaşarak 11. sıraya yerleşti. 43 puanda kalan Antalyaspor ise 12. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Kayserispor, deplasmanda lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Bellona Kayserispor öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın kornerden ceza sahası içine gönderdiği yerden pası iyi değerlendiren Cardoso'nun sert şutunda, top filelerle buluştu: 1-0
17. dakikada Bellona Kayserispor atağında Carole'nin pasında topla buluşan Cardoso'nun gelişine vurduğu top üst direkten döndü.
25. dakikada Onvo Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin kornerden açtığı ortaya iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşunda, top sağ köşeden filelerle buluştu: 1-1
29. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Ramazan Civelek'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
Maçın ilk yarısını Kayserispor 2-1 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti 12, 29 ve 63. (P) dakikada attığı gollerle Miguel Cardoso getirdi.
Antalyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Thalisson Kelven kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Kayserispor, 44 puana ulaşarak 11. sıraya yerleşti. 43 puanda kalan Antalyaspor ise 12. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Kayserispor, deplasmanda lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Gaziantep FK'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Bellona Kayserispor öne geçti. Kartal Kayra Yılmaz'ın kornerden ceza sahası içine gönderdiği yerden pası iyi değerlendiren Cardoso'nun sert şutunda, top filelerle buluştu: 1-0
17. dakikada Bellona Kayserispor atağında Carole'nin pasında topla buluşan Cardoso'nun gelişine vurduğu top üst direkten döndü.
25. dakikada Onvo Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin kornerden açtığı ortaya iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşunda, top sağ köşeden filelerle buluştu: 1-1
29. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Ramazan Civelek'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cardoso'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
Maçın ilk yarısını Kayserispor 2-1 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...