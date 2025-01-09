Kawhi, LA'deki yangınlar sonrası Clippers'tan ayrıldı

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın, Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle ailesinin tahliye edilmesi için Clippers'tan uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kawhi, LA'deki yangınlar sonrası Clippers'tan ayrıldı
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09 Ocak 2025 11:21
Son güncelleme 09 Ocak 2025 11:25
LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın, Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle ailesinin tahliye edilmesi için Clippers'tan uzak kalacağı bildirildi.

NBA muhabiri Chris Haynes, Leonard'ın Los Angeles bölgesindeki orman yangınları nedeniyle tahliye edilmek zorunda kalan aile üyelerine yardım etmek adına Clippers'tan ayrıldığını söyledi.

The Associated Press'ten Jaimie Ding, Christopher Weber ve Julie Watson'a göre, üç büyük yangının şehri ele geçirmesiyle birlikte en az 70 bin kişiye bölgeyi tahliye etmeleri emredildi.

Dizindeki iltihaplanma nedeniyle Ocak ayının başlarından beri forma giyemeyen Leonard, iki maçta ortalama 10 sayı ve 2,5 ribaund kaydetmişti.

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