Karşıyaka'ya müjde; transfer yasağı kalktı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, transfer yasağının tamamen kaldırıldığının müjdesini düzenlenen birlik-beraberlik gecesinde verdi.



Daha önce 5 yıl kesintisiz süren yasağı geçen sezon başı ve devre arasında geçici olarak açan Kaf-Kaf, yeni sezon öncesi kalan dosyaları da temizleyip eski futbolcu ve teknik adam alacaklarından kaynaklı yasağı tamamen kaldırdı. Son 3 dosyaya da 500 bin TL civarında ödeme yapan yeşil-kırmızılılar, yeni transferlere sezon öncesi lisans çıkarma hakkını elde etti.

Müjdeyi KSK Fan Zone'da sezon öncesi organize edilen birlik-beraberlik, sponsorlara teşekkür ve forma lansmanı gecesinde duyuran Başkan Turgay Büyükkarcı, "Transfer yasağımız bugün itibariyle kalktı. Geçmiş dönemlerden 150 dosyanın tamamını temizledik" dedi. Yeni sezonda 3 yarışmacı branşta birden şampiyonluk hedeflediklerini söyleyen Büyükkarcı, "Futbol A takım kamp merkezini camiamızın, Karşıyaka Belediyesi'nin ve sponsorların desteğiyle tepeden tırnağa yeniledik. 15 güne tamamen bitmiş olacak. Hedefimizde 100 dönümlük Mavişehir'deki altyapı arazisi var, onunla ilgili görüşme yaptım, onu da çözeceğiz. Futbolda şampiyonluk bekliyoruz. Basketbolda bu sezon Avrupa kupasını getirmek istiyoruz, voleybolda Sultanlar Ligi'ni hedefliyoruz" dedi.

Gecede yaptığı konuşmada, "Birlik beraberlik tablosunu görünce şampiyonluk inancım daha da pekişti" diyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka hangi ligde oynarsa oynasın her zaman büyüktür. Ben bu kentte belediye başkanlığından her zaman gurur duydum. Böyle tablolarda gururum katlanıyor. İhtiyacımız olan inancımızı taze tutmak, vefalı olmak ve başarılı olanlara hakkını teslim etmek. Ben çok başarılı bulduğum yönetimi kutluyorum, bu sene şampiyonlukla bunu taçlandıracağız. Şimdiden şampiyonluğumuz hayırlı olsun" derken, Futbol Şube Başkanı İrfan Ilgazlı, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki yenileme çalışmalarına destek veren isimlere teşekkür edip, "Biz gerekeni yaptık. Sıra aslan futbolcularımıza geldi. Bizi layık olduğumuz yere getirmek için söz onlarda" diye konuştu.

Karşıyaka'da sezon öncesi düzenlenen gecede kulübe sponsorluk desteği veren isim ve şirketlere teşekkür plaketi verilirken, futbol takımının giyeceği formalar da oyuncular tarafından tanıtıldı. Kaf-Kaf, yeşil-kırmızı çubuklu ve beyaz formanın yanı sıra kulübün 1 Kasım 2022'de kutlanacak kuruluşunun 110'uncu yılı için özel siyah forma tasarlattı. Formanın arkasında cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübe yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafın görseli de işlendi. Cumhurbaşkanı olarak Karşıyaka'yı 2 kez ziyaret eden Atatürk, 24 Haziran 1926 tarihindeki ikinci ziyaretinde yeşil-kırmızılıların Kurtuluş Savaşı'nda cepheden döndükten sonra yeniden kurduğu takımla İzmir Ligi'nde yabancı rakipleri ile yaptığı maçlar sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenmiş ve bunun üzerine kulübün ambleminde ay-yıldız kullanılmasını istemişti.