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Karşıyaka'dan tahliye açıklaması

Karşıyaka, kulüp binasının taşınma sürecinin Karşıyaka Belediyesi ile tam bir uzlaşı içinde yürütüldüğünü ve herhangi bir kriz durumu olmadığını duyurdu.

calendar 20 Haziran 2025 15:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan tahliye açıklaması
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İzmir temsilcisi Karşıyaka'da Mavişehir'deki kulüp binasının boşaltılması üzerine açıklama yapıldı.

Kulübün sosyal medya sayfalarında yapılan açıklamada, "Karşıyaka'mızın gözbebeği Karşıyaka Spor Kulübü'nün yönetim binası hakkında sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan tahliye haberlerini üzüntüyle takip ediyoruz. Çünkü bu konuda Karşıyaka Belediyesi ile bir ihtilaf veya görüş ayrılığı içinde değiliz. Karşıyaka Belediyesi; Sayıştay denetimine tabi, kanunlara göre yönetilen bir kamu kurumudur. Doğal olarak belediyeye yapılan uyarılar da dikkate alınmalı, yasal uygunluk neyse hem belediye tarafından hem de kulübümüz tarafından harfiyen uyulmalıdır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Bir süredir Mavişehir'de, Karşıyaka Belediyesi'nin mülkiyetinde olan ofiste sürdürdüğümüz kulüp faaliyetlerimizi bu doğrultuda farklı bir alana taşıyor, bu konuda da Karşıyaka Belediyesi ile fikir birliği içinde ilerliyoruz. Taraftarımıza daha yakın olmak adına, bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Kompleksi içinde, Karşıyaka Belediyesi tarafından kulübümüze tahsis edilen alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Basında ve sosyal medyada, bu konu üzerinden 'kriz' yaratmaya çalışılmasına lütfen müsaade etmeyelim. Belediye ve kulübümüz arasında sorun olduğu izlenimi yaratan bu tür bilgi kirliliklerine lütfen geçit vermeyelim. Karşıyaka Spor Kulübü'ne verdiği destekten dolayı Belediye Başkanımız Sn. Yıldız Ünsal'a teşekkür ediyor, büyük Karşıyaka Spor Kulübü camiasını sportif başarı hedeflerimizde kenetlenmeye davet ediyoruz."


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