Karagümrük'te Alparslan ameliyat edildi

Fatih Karagümrüklü oyuncu Alparslan Erdem, dizinden ameliyat edildi

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Karagümrük'te Alparslan ameliyat edildi
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29 Nisan 2021 16:40
Fatih Karagümrüklü oyuncu Alparslan Erdem, dizinden ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Alparslan Erdem'in, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dizinden başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, "Acıbadem Hastanesi'ne ve Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil'e ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz." denildi.



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