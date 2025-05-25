Süper Lig'de 37. hafta maçında iddiası kalmayan Trabzonspor ile üçüncülük hedefi olan Samsunspor, Karadeniz derbisinde karşı karıya geldi. Samsunspor, 86. dakikaya kadar tek golle önde geldi, 86. dakikadan sonra üç gol daha oldu ve mücadele 2-2 bitti.
Samsunspor'un golünü 27. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Trabzonspor'da Pedro Malheiro, 86 ve 88.dakikada attığı gollerle bordo-mavilileri 2-1 öne geçirdi.
Karadeniz derbisinde, 89. dakikada Marius Mouandilmadji attığı golle skoru 2-2 yaptı ve mücadele eşitlikle sona erdi.
Bu beraberliğin ardından Samsunspor 61 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı. Trabzonspor ise 48 puanla son haftaya girdi.
Süper Lig'de son hafta Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Kayserispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Mendy'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
13. dakikada Nwakaeme'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Folcarelli önünde kalan topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
15. dakikada Zeki Yavru'nun pasında ceza yayı üzerinde Ntcham'ın şutunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
19. dakikada sağdan Nwakaeme'nin ortasında, son olarak Folcarelli'nin çıkardığı topa Mendy'in yerden şutunda kaleci Okan Kocuk, yatarak tehlikeyi önledi.
24. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Sikan'ın kafa ile çıkardığı topu yakın mesafede Salih Malkoçoğlu kafa ile kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
27. dakikada Samsunspor, golü buldu. Ait Bennasser'in kendi yarı alanından derin pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Muhammet Taha Tepe ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu: 0-1
45+1. dakikada Malheiro'nun pasında ceza alanı sağ çaprazından Visca'nın şutunda top yandan auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Visca'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Okan Kocuk'dan dönen topu Banza tamamlamak istedi ancak bir kez daha Okan meşin yuvarlağı çeldi. Tekrar topla buluşan Banza'nın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
80. dakikada Mouandilmadj'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Ntcham'ın şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe topu çelmeyi başardı.
85. dakikada Visca'nın getirdiği topu ceza alanı içinde önünde bulan Banza'nın şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.
86. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Cham'ın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında Malheiro'nun şutunda top filelerle buluştu: 1-1
88. dakikada Trabzonspor, benzer bir golle bu kez öne geçti. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Malheiro, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1
89. dakikada bu kez Reeder Samsunspor, beraberliği sağladı. Soldan ceza alanı son çizgisine inen Emre Kılınç'ın geriye doğru çıkardığı topu Mouandilmadji, filelere gönderdi: 2-2
Stat: Papara Park
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Gökmen Baltacı
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 74 Cham), Folcarelli, Zubkov (Dk. 82 Ozan Tufan), Visca, Nwakaeme, Sikan (Dk. 46 Banza)
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 90 Soner Gönül), Ntcham (Dk. 89 Soner Aydoğdu), Ait Bennasser, Holse, Schindler (Dk. 66 Celil Yüksel), Emre Kılınç, Dimata (Dk. 74 Mouandilmadji)
Goller: Dk. 27 Emre Kılınç, Dk. 89 Mouandilmadj (Reeder Samsunspor) Dk. 86 ve 88 Malheiro (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Mendy, Dk. 52 Nwakaeme, Dk. 72 Okay Yokuşlu, Dk. 89 Malheiro, Dk. 90 Cham (Trabzonspor) Dk. 45 Dimata, Dk. 70 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)
Samsunspor'un golünü 27. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Trabzonspor'da Pedro Malheiro, 86 ve 88.dakikada attığı gollerle bordo-mavilileri 2-1 öne geçirdi.
Karadeniz derbisinde, 89. dakikada Marius Mouandilmadji attığı golle skoru 2-2 yaptı ve mücadele eşitlikle sona erdi.
Bu beraberliğin ardından Samsunspor 61 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı. Trabzonspor ise 48 puanla son haftaya girdi.
Süper Lig'de son hafta Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Kayserispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Zubkov'un sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Mendy'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
13. dakikada Nwakaeme'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Folcarelli önünde kalan topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
15. dakikada Zeki Yavru'nun pasında ceza yayı üzerinde Ntcham'ın şutunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
19. dakikada sağdan Nwakaeme'nin ortasında, son olarak Folcarelli'nin çıkardığı topa Mendy'in yerden şutunda kaleci Okan Kocuk, yatarak tehlikeyi önledi.
24. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Sikan'ın kafa ile çıkardığı topu yakın mesafede Salih Malkoçoğlu kafa ile kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
27. dakikada Samsunspor, golü buldu. Ait Bennasser'in kendi yarı alanından derin pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Muhammet Taha Tepe ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu: 0-1
45+1. dakikada Malheiro'nun pasında ceza alanı sağ çaprazından Visca'nın şutunda top yandan auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Visca'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Okan Kocuk'dan dönen topu Banza tamamlamak istedi ancak bir kez daha Okan meşin yuvarlağı çeldi. Tekrar topla buluşan Banza'nın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
80. dakikada Mouandilmadj'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Ntcham'ın şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe topu çelmeyi başardı.
85. dakikada Visca'nın getirdiği topu ceza alanı içinde önünde bulan Banza'nın şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.
86. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Cham'ın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında Malheiro'nun şutunda top filelerle buluştu: 1-1
88. dakikada Trabzonspor, benzer bir golle bu kez öne geçti. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Malheiro, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1
89. dakikada bu kez Reeder Samsunspor, beraberliği sağladı. Soldan ceza alanı son çizgisine inen Emre Kılınç'ın geriye doğru çıkardığı topu Mouandilmadji, filelere gönderdi: 2-2
Stat: Papara Park
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Gökmen Baltacı
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 74 Cham), Folcarelli, Zubkov (Dk. 82 Ozan Tufan), Visca, Nwakaeme, Sikan (Dk. 46 Banza)
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 90 Soner Gönül), Ntcham (Dk. 89 Soner Aydoğdu), Ait Bennasser, Holse, Schindler (Dk. 66 Celil Yüksel), Emre Kılınç, Dimata (Dk. 74 Mouandilmadji)
Goller: Dk. 27 Emre Kılınç, Dk. 89 Mouandilmadj (Reeder Samsunspor) Dk. 86 ve 88 Malheiro (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Mendy, Dk. 52 Nwakaeme, Dk. 72 Okay Yokuşlu, Dk. 89 Malheiro, Dk. 90 Cham (Trabzonspor) Dk. 45 Dimata, Dk. 70 Zeki Yavru (Reeder Samsunspor)
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