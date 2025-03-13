Kar Voleybolu Dünya Turu Erzurum'da sürüyor

2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Erzurum'da devam ediyor. Organizasyona 6 ülkeden 63 sporcu katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kar Voleybolu Dünya Turu Erzurum'da sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2025 15:29
Erzurum'da 5'incisi düzenlenen 2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu müsabakaları devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 6 ülkeden 63 sporcunun katımıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, başarılı olmak için mücadele etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Müsabaka Sorumlusu Mehmet Semiz, AA muhabirine, Erzurum'da 5. kez kar voleybolu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ejder 3200 AŞ'nin organizasyon desteği verdiğini belirten Semiz, "Toplamda erkeklerde 12 takımda 43, kadınlarda ise 5 takımda 20 sporcumuz mücadele ediyor. Altı farklı ülkeden sporcular var. Bize çok güzel ev sahipliği yapıyorlar. Şu an her şey yolunda, sporcularımız da biz de memnunuz. Bu tür faaliyetler ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery