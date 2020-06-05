Kamerunlu futbolcu Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi

Dört yıl önce sahada kalp krizi geçirerek ölen Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyenine, ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kamerunlu futbolcu Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2020 15:47
Dört yıl önce sahada kalp krizi geçirerek ölen Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyenine, ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi.

Dinamo Bükreş'in Viitorul'u ağırladığı 6 Mayıs 2016 tarihindeki Romanya Birinci Futbol Ligi maçında, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ev sahibi kulübün oyuncusu Ekeng'in ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Rumen basınında yer alan haberlere göre duruşmada, 26 yaşındaki futbolcuyu hastaneye götüren ambulanstaki acil tıp teknisyeni Mihaela Elena Duta'nın, hastayı yaşama döndürmek için gereken çabayı sarf etmediğine hükmedildi.

Yargıç, Duta'ya ertelemeli 18 ay hapis ve 2 ay kamu hizmeti cezası verdi. Duta ayrıca Ekeng Ailesi'ne 200 bin avro tazminat ödeyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için